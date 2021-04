Cuffaro dichiara guerra agli "schiticchi” e annuncia: "Controlli nelle zone di campagna”

Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, dichiara "guerra" alle scampagnate pasquali. Dalla sua pagina Facebook, il primo cittadino - che si dice preoccupato dalla presenza in provincia della variante brasiliana del Coronavirus - parla di gruppi di giovani avvistati a fare acquisti in supermercati e macellerie. “State attenti – dice il sindaco Cuffaro – perché non ci sarà pietà per nessuno, ci sono ancora i nostri commercianti che piangono, quando Raffadali o altro Comuni chiudono – aggiunge il sindaco – sono sacrifici enormi per tutte le attività produttive e non dobbiamo ripetere gli errori del passato, quindi dobbiamo tenere i nostri figli a casa.

Raffadali in zona rossa, Cuffaro: "Siamo in guerra, bisognava agire con strategia"

„ Raffadali in zona rossa, Cuffaro: "Siamo in guerra, bisognava agire con strategia" “

Per il giorno di Pasquetta – avverte il primo cittadino di Raffadali – tutte le forze dell’ordine controlleranno le zone di campagna frequentate ogni anno dai giovani per festeggiare. Dobbiamo ancora avere pazienza assumendo – conclude Cuffaro - comportamenti responsabili”.