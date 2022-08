Covid, il punto settimanale di Zappia: “Ferragosto con calo dei positivi e crollo delle vaccinazioni”

A 2 giorni dal Ferragosto il commissario dell’Asp, Mario Zappia, traccia un nuovo bilancio sull’andamento settimanale del Covid in provincia di Agrigento. Per fortuna si continua a confermare sia il calo dei positivi giornalieri che la percentuale di positivi sul totale. Si registra anche una diminuzione di pazienti in terapia intensiva all’ospedale di Ribera: al momento c’è solo un posto letto occupato rispetto ai 6 della settimana precedente. Ci sono inoltre 17 pazienti in medicina, uno in meno rispetto a 7 giorni fa.

“Un aspetto negativo - ha aggiunto Zappia - è il crollo delle cavvinazioni: solo 597, di cui 436 quarte dosi, nell’ultima settimana. Numeri decisamente bassi ma comprensibili dato il periodo festivo“.

Una bella notizia arriva dai pronto soccorso: “Nei nostri presìdi - ha aggiunto Zappia - adesso abbiamo inserito le guardie giurate e inoltre abbiamo attivato i codici bianchi negli ospedali di Agrigento e Sciacca. Presto li attiveremo anche a Canicattì e Licata. Questo ci consente di avere medici in più nei pronto soccorso. Ho fatto diversi sopralluoghi e ho visto con estrema soddisfazione i medici al lavoro in codice bianco che si sono detti soddisfatti dei risultati ottenuti in termini di assistenza ai pazienti.

Il nostro obiettivo primario è assicure che i giovani professionisti di indubbie qualità non scappino cercando lavoro fuori dai nostri confini. Stiamo puntando moltissimo proprio su di loro”.