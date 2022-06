Aumentano i ricoveri per il Covid, Zappia: "Non pensate solo alle vacanze"

"I ricoveri aumentano e le vaccinazioni sono ai minimi storici, sarebbe il caso che non si pensasse solo alle vacanze".

Lo ha detto il commissario straordinario dell'Asp di Agrigento, Mario Zappia, in occasione del consueto punto settimanale sul Covid.

"Abbiamo in totale 16 persone ricoverate a Ribera - ha detto -, 12 sono nel reparto di medicina mentre 4 si trovano in terapia intensiva. In entrambi i casi registriamo un aumento delle statistiche rispetto alla scorsa settimana e abbiamo raggiunto il minimo storico sui vaccini. Negli ultimi sette giorni abbiamo somministrato 357 dosi di cui soltanto 5 prime dosi, 22 seconde dosi, 156 terze dosi e 174 quarte dosi".

Zappia aggiunge: "In questo momento la gente forse sta pensando soltanto alle vacanze ma sarebbe anche giusto pensare alla propria salute in un periodo in cui la socialità aumenta. La vaccinazione completa ci protegge dalle complicazioni ed è bene ricordarlo".