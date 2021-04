Protesta dei ristoratori, il racalmutese Schillaci: "Chiediamo riaperture e indennizzi”

C’era anche una delegazione di imprenditori agrigentini a Pozzallo in occasione della manifestazione di protesta promossa dal Movimento imprese ospitalità. “Siamo qui – dice Sergio Schillaci, ristoratore e presidente dell’associazione 'Food and beverage' di Racalmuto – per manifestare il disagio delle aziende e delle famiglie che sono state colpite pesantemente dalla lunga crisi pandemica. Stiamo sollecitando – aggiunge l’imprenditore agrigentino – per ottenere le riaperture e gli indennizzi per le aziende”.

Esercenti e albergatori in piazza a Racalmuto, l’appello al gorverno: “Fateci lavorare”

