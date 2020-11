"Ci sono soggetti positivi al Covid che non mi vengono comunicati", la denuncia del sindaco Carmina

"E' morta una donna empedoclina all'ospedale di Sciacca, ma nessuno mi aveva nemmeno comunicato fosse positiva. Addirittura c'è un caso di una donna di cui l'Asp mi ha comunicato la fine della quarantena senza che eprò in questo caso, non mi risultava avesse il Covid". E' questo il contenuto di una dura denuncia fatta dal sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina attraverso i canali social la quale ha rimarcato un problema comunque già denunciato nei giorni scorsi da altri primi cittadini, ovvero una difficoltà a reperire informazioni sui contagi da parte dell'Azienda sanitaria provinciale.

"Oggi risultano in totale 15 positivi in città, ma non abbiamo la certezza che questo dato sia esatto - dice - perché non ho comunicazioni ufficiali. E’ una cosa impossibile”.

Per questo Carmina ha annunciato di aver intenzione di firmare "al più presto" un'ordinanza che dovrebbe obbligare i medici di famiglia a comunicare direttamente al sindaco i casi di positività riscontrati.

Carmina nella sua diretta si è soffermata anche sulla presenza in città della nave quarantena Rhapsody (da cui sono riusciti a fuggire alcuni migranti nella giornata di ieri) oltre che sui numerosi arrivi di persone sbarcate a Lampedusa e Linosa, denunciando come la situazione non sia più sostenibile e che chiederà un intervento al Governo che, aggiungiamo noi, ad oggi non è parso particolarmente sensibile alle sue richieste.