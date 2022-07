Coronavirus, il bollettino dell'Asp: c'è una nuova vittima e crescono i ricoveri

Il Covid-19 torna a mietere vittime in provincia di Agrigento. Secondo il nuovo bollettino diffuso dall'Asp, infatti, ci sarebbe un decesso attribuito al virus tra i cittadini di Favara, portando a quota 572 i morti dall'inizio della pandemia nell'Agrigentino. Pochi i nuovi casi, comunque rispetto ai giorni scorsi (solo 262) con ben 218 guariti che hanno "normalizzato" la crescita dei ricoveri.

Focus sui ricoveri

In ospedale ci sono al momento 56 persone (-3), anche se il bollettino indica 4 nuovi ricoveri rispetto al precedente screening. Di queste, 50 (-3) sono in degenza ordinaria/subintensiva: 24 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 24 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Due sono invece ricoverati in ospedali fuori provincia. In terapia intensiva, tutti all'ospedale di Ribera, ci sono sei pazienti (dato stabile). Ricoverati anche 7 pazienti non agrigentini e pertanto non ricompresi nel totale.

I contagi Comune per Comune con le differenze rispetto al bollettino del 14 luglio

Agrigento è al momento a quota 1526 positivi (+26) con due migranti ospiti di un centro di accoglienza; Alessandria della Rocca: 63 (+3); Aragona: 248 (+4); Bivona: 105 (stabile); Burgio: 37 (-5); Calamonaci: 13 (-2); Caltabellotta: 84 (stabile); Camastra: 32 (stabile); Cammarata: 126 (stabile); Campobello di Licata: 234 (+2); Canicattì: 1078 (+49); Casteltermini: 245 (+1); Castrofilippo: 81 (+1); Cattolica Eraclea: 54 (-6); Cianciana: 132 (+2); Comitini: 12 (+2); Favara: 964 (+15); Grotte: 135 (stabile); Joppolo Giancaxio: 29 (+3); Licata: 863 (-26); Lucca Sicula: 34 (-9); Menfi: 452 (+1); Montallegro: 57 (-8); Montevago: 67 (stabile); Naro: 243 (+2); Palma di Montechiaro: 464 (+12); Porto Empedocle: 401 (+3); Racalmuto: 174 (+7); Raffadali: 368 (+1); Ravanusa: 184 (+4); Realmonte: 153 (+4); Ribera: 348 (-63); Sambuca di Sicilia: 70 (stabile); San Biagio Platani: 77 (stabile); San Giovanni Gemini: 239 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 40 (+1); Santa Elisabetta: 71 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 141 (+2); Santo Stefano Quisquina: 98 (stabile); Sciacca: 1398 (+19); Siculiana: 84 (+1); Villafranca Sicula: 43 (-4).