Covid, non si vaccina quasi più nessuno: chiudono gli hub per mancanza di prenotazioni

Sempre meno vaccinazioni, a tal punto da decidere due importanti hub a Palma di Montechiaro e a Licata. Nel primo caso si tratta di quello allestito al Villaggio Giordano. Il secondo, invece, è quello di via Panepinto.

A rendere nota questa decisione è stato il sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

“Il provvedimento - si legge in una nota - si è reso necessario nell’ottica del risparmio sia di risorse umane che economiche in considerazione dell'ormai esiguo numero di vaccinandi e delle relative prenotazioni. La riapertura dei punti vaccinali verrà valutata in caso di mutate considerazioni epidemiologiche.

Per tutti coloro che avranno comunque la necessità di sottoporsi all’inoculazione del siero rimarrà operativo l’hub allestito all’interno dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata.