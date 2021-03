I contagi non si fermano, Palma verso la proroga della zona rossa

Palma di Montechiaro - che ha, attualmente, 137 positivi - verso la proroga della zona rossa anti-Covid. Il sindaco Stefano Castellino che ha chiesto al presidente della Regione di prolungare le misure restrittive per arginare la diffusione del contagio.

Vigilia di zona rossa anti-Covid a Palma, il sindaco: “La variante inglese ci preoccupa”

Il lockdown per la città del Gattopardo era entrato in vigore lo scorso 6 marzo, l’ordinanza del presidente Musumeci sarebbe dovuta scadere alla mezzanotte di oggi, ma la nuova istanza inoltrata da Palazzo degli Scolopi, domani martedì 31 marzo, non dovrebbe consentire il ritorno in zona arancione a Palma di Montechiaro. Il sindaco, Stefano Castellino, nel rinnovare l’appello al rispetto delle regole chiede anche un maggiore coinvolgimento delle forze dell’ordine per il controllo del territorio.

"Chiederò al prefetto – dice in una nota il sindaco Castellino - ed ai rappresentanti provinciali delle forze dell'ordine, di intensificare i controlli, sia con presidi fissi che mobili h24, insieme alla polizia municipale, che sta svolgendo un lavoro altrettanto encomiabile così come i volontari di Protezione Civile".