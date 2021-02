Coronavirus, via alla disinfezione rapida di uomini e mezzi: arrivano due "tunnel" supertech

Prevenzione da Covid-19, entrano in funzione all'ospedale di Agrigento degli speciali tunnel di disinfezione destinati alle ambulanze ed al personale 118. Si tratta dei cosiddetti "Sanitaty Gate xl" che attraverso la nebulizzazione di prodotti igienizzanti consentono la sterilizzazione di ogni reparto sanitario mobile in solo sei secondi. Il portale è in fase di realizzazione anche presso l'ospedale di Sciacca.

“La guerra al Covid-19 - afferma il commissario straordinario ASP, Mario Zappia - si combatte su più fronti e secondo diverse strategie d’attacco. Fra questi anche l’innovazione tecnologica in grado, come nel caso dei tunnel di sanificazione, di innalzare i livelli di sicurezza per il personale sanitario ed i mezzi impiegati nel quotidiano. Con l’acquisto della nuova attrezzatura, l’Azienda, in linea con le disposizioni assessoriali, ha deciso di compiere un investimento che certamente, in prospettiva, tornerà utile anche quando la crisi epidemiologica potrà dirsi alle spalle".