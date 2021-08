Coronavirus: muore 54enne di Joppolo Giancaxio, era ricoverato al Covid hospital di Ribera

Le vittime da Covid-19 salgono, di fatto, a 295 da quando è scoppiata la pandemia. Portella: "Coloro che ancora non lo hanno fatto, vaccinatevi, vaccinatevi. Fatelo per voi e per le persone che amate"