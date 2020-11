Migranti a "spasso" dopo lo sbarco, chiedono informazioni per raggiungere la città

Nella tarda mattinata di oggi, un gruppo di migranti, destinatari di fogli di via disposti dal questore della città dei Templi, dopo aver terminato il periodo di sorveglianza sanitaria, sono sbarcati a Porto Empedocle, dalla nave quarantena “Rhapsody”.

Dallo scalo empedoclino, i migranti, perlopiù di origine tunisina, dopo aver chiesto informazioni ai passanti, si sono diretti a piedi verso la città dei Templi, da dove poi, si spostano per raggiungere altre località. Itinerari che spesso hanno come meta finale, la Francia.

85 migranti sbarcati

Sono 85 i migranti che sono stati sbarcati, a partire dall'alba, dalla nave quarantena Rhapsody che è ancorata alla banchina di Porto Empedocle. Si tratta di uomini e donne che hanno ultimato la sorveglianza sanitaria anti-Covid. In 25 sono stati fatti salire su un pullman e trasferiti in strutture d'accoglienza di Catania, 20 sono stati prima portati alla tensostruttura di Porto Empedocle dove gli è stato notificato l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 giorni e altri 40, con lo stesso tipo di ordine, sono stati trasferiti, con dei pullman, alla stazione ferroviaria di Agrigento. Entro la giornata è previsto che altri 250 migranti lascino la nave quarantena Rhapsody. Tutti - in questo ore si stanno organizzando i trasferimenti - verranno accompagnati in varie strutture d'accoglienza. Sulla nave quarantena resteranno, almeno per il momento, due gruppi di ospiti ancora sotto sorveglianza sanitaria: 75 saliti un paio di giorni fa e 98 imbarcati ieri sera dopo che erano stati trasferiti con il traghetto di linea da Lampedusa.