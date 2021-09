Covid, tutte le scuole unite per convincere a vaccinarsi: ecco la campagna "Mettici la faccia"

Un’iniziativa pensata per i giovani, per convincerli a vaccinarsi senza tentennamenti e per dare una svolta decisiva alla campagna d’immunizzazione.

Tutto questo passando per i social, lo strumento ormai onnipresente nella vita degli studenti.

Ecco perché la campagna di sensibilizzazione e di prossimità nei luoghi di ritrovo e di studio dei giovani, a Sciacca, si chiama “Mettici la faccia”: con un apposito “hashtag” infatti (#vacciniamocisciacca) i ragazzi sono invitati a pubblicare foto e commenti, taggando gli amici, immediatamente dopo la vaccinazione: un modo per rendere più “giocoso” questo importante momento di scelta, consapevolezza e dovere civico.

La campagna si svolgerà sabato 18 settembre allo Stazzone e domenica 19 settembre in via Roma.

"Un ringraziamento particolare - hanno detto il sindaco Valenti e l'assessore Mondino - va a tutti i dirigenti scolastici e a Salvatore Settecasi per la sensibilità e la notevole capacità organizzativa. Sciacca è tra le città con la più alta percentuale di vaccinazioni: segno di grandissima sensibilità e merito dei nostri concittadini che hanno ben compreso l'importanza di un gesto per se stessi e per gli altri. Possiamo fare ancora di più, soprattutto tra i giovani, per garantire una regolare ripresa in presenza dell'attività didattica".