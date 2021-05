Covid, in Sicilia individuati 378 nuovi casi (+1 in provincia): le terapie intensive scendono sotto quota cento

Poco più di 11 mila i tamponi processati (3,3% il tasso di positività), l'Isola seconda in Italia per numero di contagi. Sempre meno le persone in ospedale, un solo ingresso in area critica nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 8, mentre i guariti 282

Come ogni lunedì i dati che emergono dal bollettino giornaliero diramato dal ministero della Salute vanno "pesati" tenuto conto sia del minor numero di tamponi che si fanno nel weekend, che - sul fronte ospedaliero - del numero più basso di dimissioni dagli ospedali. Fatta questa premessa, in Sicilia i nuovi contagi Covid sono 378 su 11.194 tamponi processati con un tasso di positività del 3,3%. L'Isola - dopo la Campania (401) - è la seconda regione per numero di nuovi contagi.

Sono meno di 100 i pazienti in terapia intensiva - 98 per la precisione (-4 rispetto a ieri) - con un solo nuovo ingresso. In discesa costante ormai da giorni anche i ricoveri in regime ordinario, che diventano 601 (-17). Le vittime sono 8, mentre i guariti 282. Gli attuali positivi lievitano a 13.016 (+88), di cui 12.317 curati in casa.

Questa invece la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo (124), Catania (142), Messina (33), Siracusa (40), Trapani (2), Ragusa (18), Caltanissetta (16), Agrigento (1) ed Enna (2).

La situazione nel resto d'Italia

Sono 2.490 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati rispetto a ieri, 110 i morti. Sono i dati della Protezione Civile, diffusi dal Ministero della Salute e che fotografano la situazione Coronavirus in Italia. Sono invece 107.481 i tamponi effettuati, con un indice positività a 2,3%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 1.382, 28 in meno rispetto a ieri. In ospedale sono 8.950 i ricoverati con sintomi (-211 da ieri) mentre 3.792.898 sono i guariti, 7.032 in più da ieri. Numeri confortanti mentre l'Italia è in zona gialla e "spera" di arrivare presto alla zona bianca.

Coronavirus, il bollettino di lunedì 24 maggio