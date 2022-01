Covid, in Sicilia 9.292 casi di cui 962 in provincia: 66 morti ("spalmati" su più giorni) ma scendono i ricoveri in terapia intensiva

Sono 9.292 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 49.331 tamponi processati. E' quanto emerge dal bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute, che riporta ben 66 decessi: si tratta di un record in questa pandemia, anche se va sottolineato che i morti sono "spalmati" su più giorni.

Su 66 decessi infatti soltanto 11 si sono verificati ieri e 26 l'altro ieri. La restante parte è avvenuta nei giorni precedenti. Il totale quindi è frutto di un ricalcolo della Regione Siciliana. Con la nuova contabilità il totale dei morti tocca quota 7.878.

L'Isola è al nono posto per contagi in Italia, con un tasso di positività che scende dal 19,8% al 18,8%. Sul fronte ospedaliero sono 1.488 ricoverati (+16 rispetto a ieri); mentre in terapia intensiva ci sono 157 persone (8 in meno rispetto a ieri). Gli attuali positivi sono 166.341, con un aumento pari a 6.748 casi. I guariti sono invece 2.478.