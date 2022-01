Emergenza covid, vertice in Prefettura: giro di vite sul green pass rafforzato

Si è tenuta oggi in Prefettura un’altra riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del sindaco di Agrigento, del comandante della polizia provinciale e del commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, "al fine di esaminare congiuntamente lo stato della situazione sanitaria in atto nella provincia e di concordare azioni sinergiche alla luce delle nuove prescrizioni".

Nel corso della riunione, secondo quanto viene reso noto dalla Prefettura, sono stati acquisiti dati aggiornati circa l’andamento dei contagi in ambito provinciale, lo stato di occupazione dei posti disponibili negli ospedali, sia nei reparti di medicina sia nelle terapie intensive, nonché circa l’andamento delle vaccinazioni nei vari hub.

In merito è stata evidenziato il dato positivo delle vaccinazioni, sia in termini assoluti sia e soprattutto in termini di somministrazioni di prime dosi.

E’ stato, inoltre, confermato il dispositivo di controlli che saranno ora effettuati anche in relazione alle nuove tipologie di esercizi, attività, eventi e situazioni individuati dalla normativa che estende l'uso del green pass rafforzato.