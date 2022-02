Coronavirus, apprensione per un focolaio al Comune di Palma: positivi sindaco, vicesindaco e assessore

Si è sentito male mentre era al Comune per la trasmissione di alcuni progetti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ha accusato un malessere diffuso, brividi e difficoltà respiratorie. Dopo il test antigenico il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, è risultato positivo al Covid. Stessa cosa era accaduta nei giorni scorsi anche al vice sindaco Salvo Scopelliti e all'assessore Lucia Vitanza, già in isolamento dopo i tamponi positivi.

"Finito il lavoro che stavo svolgendo - ha detto Castellino - ho subito dato disposizione agli uffici di organizzare tutte le azioni necessarie per la rapida sanificazione dei locali. Adesso mi trovo in isolamento e sto seguendo le attività del Comune in remoto con i preziosi strumenti telematici che la moderna tecnologia ci mette a disposizione e grazie a tutte le migliorie che abbiamo introdotto negli ultimi anni al nostro sistema informatico.

La mia avvitivà in smart working sarà così pienamente efficace e mi consenitrà, anche da casa, di continuare a lavorare per il bene della mia comunità".

Intanto Palma di Montechiaro, secondo i dati dell'ultimo bollettino diramato dall'Asp, ha attualmente 758 persone positive al Covid. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 4 guarigioni. Dall'inizio della pandemia, inoltre, nel paese del Gattopardo sono morte 30 persone.