Covid, in arrivo 900 mila euro per rendere più sicure 24 scuole superiori in provincia

In arrivo ben 900 mila euro per 24 istituti superiori di secondo grado della provincia che si apprestano ad avviare le lezioni in presenza ed ancora alle prese con i pericoli derivanti dal Covid.

Il finanziamento, infatti, riguarda proprio le spese necessarie a rendere più sicure le scuole che ospiteranno migliaia di ragazzi

Denaro che sarà utilizzato per sanificazione, acquisto di materiale igienico-sanitario, piccola manutenzione come tinteggiatura e muratura e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

"Queste somme - si legge in una nota del Libero Consorzio Comunale di Agrigento - sono state erogate indipendentemente dal fondo delle spese che questa amministrazione assegna annualmente a tutti gli Istituti di pertinenza provinciale per assicurarne la continuità dei servizi amministrativi.

Come comunicato ai dirigenti scolastici degli istituti superiori, gli importi sono liquidati nella misura del 70% della somma richiesta, mentre il restante 30% sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle spese effettivamente sostenute".

“Grazie all’approvazione del bilancio di previsione - dice il commissario straordinario Vincenzo Raffo - il Libero Consorzio è nelle condizioni di assicurare il regolare inizio delle attività scolastiche anche sotto il profilo sanitario assegnando adeguate risorse per affrontare il perdurare dell’emergenza da Civid-19. E’ chiaro che il ritorno in presenza degli studenti deve avvenire garantendo condizioni di estrema sicurezza e le somme individuate nel bilancio provinciale serviranno ad affrontare con serenità questa fase della pandemia”.