Tavolate vietate e Natale in zona rossa: ecco che cosa pensano gli agrigentini del nuovo Dpcm

Così come è stato in occasione della Pasqua, anche le festività natalizie saranno condizionate dalle misure di prevenzione del rischio contagio. Per quest’anno dunque sono vietate, per effetto del Dpcm in vigore da oggi, le tradizionali tavolate in famiglia che hanno sempre contraddistinto il periodo natalizio.

Zona rossa e arancione a Natale 2020, cosa si potrà fare e non fare: il calendario dei divieti e delle deroghe

AgrigentoNotizie, nell’ultimo sabato utile per lo shopping di Natalizio, prima dunque dell’introduzione del primo dei tre lockdown previsti, ha chiesto l’opinione degli agrigentini sulle nuove regole e su come gli stessi, si stanno organizzando per il pranzo della festa. Le opinioni sono ovviamente discordanti, tra chi è d'accordo con le misure del governo Conte e chi, invece, è contrario perchè le ritiene troppo limitative della libertà personale.