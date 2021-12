Nuovo decreto anti-Covid del Governo, il Comune annulla tutti gli eventi natalizi

La festa finisce ancor prima di entrare nel vivo. Non poteva andare diversamente, d’altronde, a seguito delle nuove restrizioni varate lo scorso 23 dicembre dal Governo nazionale per contrastare l’avanzata del virus che continua a stabilire numeri da record nei bollettini dei contagi giornalieri.

E così il Comune di Agrigento, che proprio pochi giorni fa aveva presentato il cartellone degli eventi natalizi in conferenza stampa, si trova costretto ad annullarli, nella speranza di potere recuperare e creare, in qualche modo, delle alternative alle manifestazioni all’aperto e in linea con le nuove disposizioni.

“Dispiace doverlo comunicare - scrive l’assessore al turismo Francesco Picarella - ma a seguito dell’emanazione del cosiddetto “Decreto festività” del Governo Draghi che riguarda lo svolgimento di esibizioni o spettacoli all'aperto, ci troviamo costretti a sospendere gli eventi della rassegna "Destinazione Agrigento - Natale 2021”, a cominciare dallo spettacolo di oggi, 26 dicembre, alle 18, a San Leone in piazzale Giglia.

Si sta verificando la possibilità di proporre iniziative in alternativa da quelle all'aperto e in linea con la normativa e le restrizioni imposte dal Covid con il quale bisogna continuare a convivere”.

Il sindaco Francesco Miccichè, oltre alle nuove disposizioni sugli spettacoli all’aperto, ricorda anche l’articolo 6 del decreto che riguarda anche le sale da ballo, le discoteche e i locali assimilati: “Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati eventi, feste e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti”.