Covid in Sicilia, il tasso di positività sale al 17% ma calano i ricoverati nei reparti ordinari

Calano i ricoverati nei reparti ordinari, crescono leggermente i pazienti nelle rianimazioni, resta alto sopratutto a Palermo il numero dei nuovi contagiati col tasso di positività che in Sicilia sale al 17,2% rispetto al 16% di ieri. E' quanto emerge dal bollettino sul Covid diramato oggi dal ministero della Salute. I casi individuati nelle ultime 24 ore sono 5.335 su 31.004 tamponi processati.

Negli ospedali sono 828 i degenti in area non critica (-40 rispetto a ieri) e 68 in terapia intensiva (+3), con 7 ingressi del giorno. Sono invece 7 i decessi comunicati dalla Regione, ma fra questi 3 sono morti l'11 marzo e 3 il 10 marzo. Sono 5.623 invece i guariti. Al momento in isolamento domiciliare si trovano 223.426 persone, mentre il totale degli attualmente positivi in Sicilia ammonta a 224.322. Dall'inizio della pandemia, nell'Isola, hanno perso la vita 9.728 persone.

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione (tra parentesi i nuovi contagi): Palermo: 1.762, Catania: 697, Messina: 692, Siracusa: 484, Ragusa: 576, Trapani: 750, Agrigento: 826, Caltanissetta: 320, Enna: 173. Il totale dei nuovi casi in realtà fa 6.280 perché 945 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti all'11 marzo, anche se non è chiaro come siano stati caricati singolarmente sulle nove province.

Il Covid in Italia

Guardando alla situazione relativa al Covid in Italia, sono 53.825 (ieri erano 53.127) i nuovi casi e 133 i morti (ieri 156) che portano a 156.782 il totale delle vittime da inizio pandemia. E' quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Con 417.777 tamponi tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, il tasso di positività di attesta al 12,9%. Ancora in calo i ricoveri, 8.234 (-40) e le terapie intensive, 513 (-14).

Il bollettino coronavirus di oggi 12 marzo 2022