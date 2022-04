Covid, l'epidemia rallenta: contagi in calo anche in Sicilia (353 in provincia)

tabili - come negli ultimi 3 giorni - i nuovi casi Covid in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 3.705 i contagi su 3.705 su 26.024 tamponi processati, col tasso di positività che si attesta al 14%. Salgono leggermente rispetto a ieri i posti letto occupati in ospedale: in regime ordinario infatti ci sono 951 persone (+17), mentre in terapia intensiva - dove si registrano cinque nuovi ingressi - restano 56 pazienti (+3). Altri 16 i decessi comunicati, di questi 3 sono riferiti a ieri, 11 a mercoledì e 2 a martedì e lunedì. I guariti sono 9.582, per cui gli attuali positivi sono ancora in discesa e diventano 135.235 (-5.152).

Nelle province sono caricati altri 741 casi relativi a giorni precedenti al 14 aprile, questo il dettaglio: Palermo 1.081, a Catania 838, a Messina 817, a Siracusa 471, a Trapani 372, ad Agrigento 353, a Ragusa 265, a Caltanissetta 171, a Enna 78.

Il Covid in Italia (fonte: Today.it)

Sono 61.555 i nuovi casi Covid accertati in Italia nelle ultime 24 ore. I casi sono stati diagnosticati a fronte di 397.482 tamponi. I decessi sono stati 133 dai 155 di ieri. I dati sono resi noti dal ministero della Salute nel consueto bollettino, che monitora l'andamento della pandemia. Gli attuali positivi sono 1.218.924 (-8.738 rispetto a ieri). Le persone dimesse o guarite sono 70.895 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività di attesta al 15,5%.

Guardando la situazione negli ospedali, i ricoveri sono in calo. Con sintomi Covid nei reparti ordinari ci sono 9.980 persone (ieri erano 10.075) mentre in terapia intensiva ci sono 419 pazienti con 49 nuovi ingressi (ieri i letti occupati erano 420). Sono 1.208.525 i cittadini in isolamento domiciliare. Secondo i dati dell'ultimo monitoraggio Iss, calano le presenze in terapia intensiva, ma aumentano (di poco) i ricoveri in area medica. Solo una regione a rischio alto.