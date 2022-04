Covid, in Sicilia 4.448 nuovi casi (430 in provincia): salgono leggermente le terapie intensive

salgono ma di poco i contagi Covid in Sicilia, però in rapporto a 5 mila tamponi in più rispetto a ieri. E' questo quanto emerge dal bollettino Covid di oggi. Secondo il consueto report quotidiano diffuso dal ministero della Salute in Sicilia sono 4.448 i nuovi casi (ieri 4.142) su 32.381 tamponi, col tasso di positività che scende dal 15% al 13,7%. I decessi riportati oggi sono 19: 15 sono riferiti agli ultimi 5 giorni, mentre 2 sono addirittura dei primi di febbraio.

Intanto gli attuali positivi scendono a 157.173. L'Isola è la terza regione dopo la Lombardia e la Campania. Ecco la situazione invece negli ospedali: i ricoverati con sintomi sono 997 (+3 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive - dove si registrano 6 nuovi ingressi - salgono a 65 (+2).

Nelle province - dove sono caricati 1.114 contagi dei giorni precedenti - questa è la suddivisione dei casi: a Palermo scovati 1.300 nuovi casi, a Catania 951, a Messina 1.281, a Siracusa 443, ad Agrigento 430, a Trapani 545, a Ragusa 285, a Caltanissetta 245, a Enna 82.

Il Covid in Italia

Il bollettino Covid di oggi, venerdì 8 aprile 2022, registra 66.525 nuovi contagi. Ieri erano stati 69.596. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 442.029, tra antigenici e molecolari. Tasso di positività al 15,05% dal 14,8% di ieri. Le vittime sono invece 144, in calo rispetto alle 150 di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 10.102 (+24), mentre nelle terapie intensive ci sono al momento 462 pazienti covid (-9 rispetto a ieri).

Coronavirus, il bollettino di oggi

Attualmente positivi: 1.249.607 (-3.449)

Deceduti: 160.546 (+144)

Dimessi/guariti: 13.763.554 (+70.946)

Ricoverati con sintomi: 10.102 (+24)

Ricoverati in terapia intensiva: 462 (-9)

Tamponi: 203.647.359 in totale

Totale casi: 15.173.707 (+66.535, +0,21%)

