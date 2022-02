Covid, in Sicilia 1.606 nuovi casi (126 in provincia): nell'ultima settimana contagi giù del 10%

In Sicilia i nuovi casi Covid comunicati nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono 1.606, su 12.699 tamponi processati. Di questi però 302 sono relativi a giorni precedenti a ieri. Il tasso di positività si attesta al 12,6% (ieri era al 10,2%). In calo gli attuali positivi che sono 228.246 (-2.499). I decessi sono 36: nel report odierno però viene puntualizzato che solo uno è avvenuto ieri, mentre gli altri sono relativi ai giorni precedenti, 5 addirittura risalgono al mese di gennaio. Il totale delle vittime sale a 9.465, 4.371 i guariti.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti non gravi sono 1.049, (uno in più di ieri). In terapia intensiva invece al momento si trovano 67 pazienti (-6), con nessun nuovo ingresso. Sono 227.130 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 356 casi (ieri erano 1.395), Catania 247, Messina 601, Siracusa 144, Ragusa 117, Trapani 213, Caltanissetta 85, Agrigento 126, Enna 19.

I dati della settimana: in calo nuovi positivi, ricoveri e decessi

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 33.390, il 10,1% in meno rispetto alla settimana precedente. E' leggermente diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 15,8% al 15,0%. Il numero degli attuali positivi è diminuito del 6,8%, passando da 247.522 a 230.745, 16.777 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 229.624, 16.619 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1121, di cui 73 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 158 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 27 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 31 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 16,2% in meno rispetto ai 37 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (544.197) è cresciuto di 50.110 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 69,4% (65,8% domenica scorsa). Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 166 (61 in meno rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 9429, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,2% (come la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,5% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%). Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 3.568 a 33.390 (+835,8%), i ricoverati da 858 a 1121 (+30,7%), i ricoverati in terapia intensiva da 133 a 73 (-45,1%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 51 a 31 (-39,2%), i decessi da 139 a 166 (+19,4%)".

La situazione nel resto d'Italia

Sono meno di ventimila - 17.981 per l'esattezza - i nuovi casi accertati di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 207, sono 40.414 invece le persone che sono state dimesse o dichiarate guarite. Gli attuali positivi sono 1.099.934, in calo di 22.344 unità. Il quadro è, come di consueto, tracciato nel report del ministero della Salute. Sono stati processati 198.513 tamponi e la positività cala al 9%. Migliora ancora la situazione negli ospedali. Nei reparti ordinari ci sono 10.851 pazienti Covid, 17 in meno di ieri. In terapia intensiva i letti occupati sono 714 con 39 nuovi ingressi (ieri i ricoverati erano 733).



I numeri del bollettino di oggi

Nuovi casi: 17.981 (ieri 30.629)

Tamponi (antigenici e molecolari): 198.513 (ieri 317.784)

Decessi: 207 (ieri 144)

Ricoverati con sintomi: - 17 totale 10.851 (ieri 10.868)

Ricoverati in Terapia Intensiva: - 19 totale 714 (ieri 733)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 39 (ieri 26)

Attuali positivi: -22.344 totale 1.099.934 (ieri 1.122.278)

