Covid, in Sicilia i nuovi contagiati scendono ancora: sono 1.462 (117 in provincia) e migliora la situazione negli ospedali

In Sicilia i nuovi casi Covid scendono a quota 1.462, su 14.246 tamponi processati. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore quindi passa dal 12% al 10,2%. Otto i morti. Il totale delle vittime sale a 10.857. Invece i guariti sono 2.098, per cui gli attuali positivi diventano 84.329 (-99).

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari calano ancora: sono 600 (-4 rispetto a ieri). Vale lo stesso per i posti letto occupati in terapia intensiva dove al momento si trovano 27 pazienti (-2), con nessun nuovo ingresso. Sono 83.702 i pazienti in isolamento domiciliare.

I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 361 casi, 381 a Catania, 455 a Messina, 230 a Siracusa, 117 ad Agrigento, 135 a Trapani, 112 a Ragusa, 101 a Caltanissetta, 115 a Enna. Il totale fa 2.007 perché 545 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti a ieri (di cui 241 relativi al 20 maggio), anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

La situazione in Italia (Fonte: Today.it)

Sono 17.744 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 23.976 di ieri e soprattutto i 27.162 contagi di domenica scorsa, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 160.995 (ieri 231.931) con il tasso di positività che sale dal 10,3% all'11% (+0,7%). I decessi sono 34 (ieri 91). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.952. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 9 in meno (ieri -6), con 15 ingressi giornalieri, e sono 292 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 170 in meno (ieri -242), 6.400 in tutto.