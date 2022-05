Covid, in Sicilia i nuovi contagiati sono meno di duemila (208 in provincia): stabile la situazione negli ospedali

Sono 1.998 i contagi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Questo quanto emerge dal consueto bollettino diramato dal ministero della Salute sull'andamento della pandemia. I positivi sono stati individuati su 15.605 tamponi processati, con un tasso di positività al 12% (un punto in meno rispetto a ieri).

Pressocché identica invece è la situazione negli ospedali dell'Isola: i posti letto occupati nei reparti ordinari sono 604 (+2), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 29 (-1). In area critica non è stato registrato nessun nuovo ingresso. I decessi comunicati invece sono 12, cinque di questi però si riferiscono ad aprile.

I guariti sono 6.126, sempre più dei nuovi contagi. Per effetto di ciò gli attuali positivi calano a 84.428 (-3.865). Nelle province vengono conteggiati 275 casi relativi a giorni precedenti, questo il dettaglio: Palermo 541, Catania 452, Messina 217, Siracusa 275, Trapani 208, Ragusa 183, Caltanissetta 144, Agrigento 208, Enna 45.

Il Covid in Italia

Sono 26.561 i nuovi casi di Covid (30.310 ieri) e 89 i morti (108 ieri) che portano a 165.827 il totale delle vittime da inizio pandemia. Sono 17.205.017 le persone contagiate da inizio pandemia mentre 874.410 sono gli attuali positivi (-18.765). I guariti toccano la soglia di 16.164.780. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio.