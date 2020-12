Al via i controlli per chi arriva in Sicilia, Musumeci: "Affrontiamo il periodo natalizio con serenità"

Da oggi sono attivi in Sicilia i controlli anti Covid previsti per i viaggiatori in arrivo sull’Isola. Il provvedimento si deve all'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, per contrastare il rischio della diffusione del contagio del Coronavirus nell'Isola. Fra le misure adottate, ci sono anche quelle che prevedono i tamponi rapidi per i passeggeri in transito dagli aeroporti internazionali di Palermo e Catania.

Coronavirus, Musumeci al premier Conte: "Natale? I provvedimenti vanno rivisti"

„ Coronavirus, Musumeci al premier Conte: "Natale? I provvedimenti vanno rivisti" “



"Nel primo giorno di avvio della mia ordinanza – ha detto il presidente Musumeci – ho verificato l'efficienza e l'organizzazione che abbiamo predisposto. Non ci sono file, non c'è ressa, i passeggeri sono soddisfatti, la comunità siciliana è rassicurata – ha aggiunto il presidente Musumeci - dal fatto che chi rientra in Sicilia deve dimostrare di non essere positivo al Covid. Possiamo affrontare questo periodo natalizio con serenità, ma anche – ha concluso il governatore dell’Isola - con grande senso di responsabilità”.