Seduti al tavolo senza Green pass: la finanza chiude per 5 giorni un bar

Cinque giorni di chiusura per un bar di Cattolica Eraclea dove, la scorsa notte intorno all’1.30, sono arrivati gli uomini della guardia di finanza di Porto Empedocle per un controllo di routine sul rispetto delle normative anti-Covid.

Per la pattuglia delle Fiamme gialle non è stato facile entrare all’interno dell’esercizio commerciale poiché all’esterno s’intrattenevano tantissimi giovani che in molti casi non mantenevano la distanza di sicurezza e non indossavano la mascherina. L’utilizzo del dispositivo di protezione non è più obbligatorio all’esterno ma diventa necessario in circostanze in cui si verificano assembramenti.

I finanzieri hanno “pizzicato” alcuni clienti seduti al tavolo senza Green pass. A quel punto è scattato il provvedimento di chiusura per 5 giorni.