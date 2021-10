Per lui è scattata quindi la denuncia per violazione delle misure anti-Covid19 previste dal testo unico delle leggi sanitarie.

"Ero stanco di aspettare l'esito del tampone rinchiuso in casa e sono uscito da casa". E' questa, più o meno, la versione usata da un cinquantenne, un professionista nisseno, che è stato denunciato dalla polizia a Licata nel corso di un controllo per violazione delle norme anti contagio.

Per la banca dati era ancora positivo al Covid, incappa in un controllo: "Ero stanco di stare in quarantena", denunciato cinquantenne