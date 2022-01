Green pass rafforzato e corretto uso delle mascherine anti-Covid, raffica di controlli a San Leone

Raffica di controlli antiCovid, ieri sera, nei locali di ristorazione e della movida di San Leone. Piu pattuglie della sezione Volanti della Questura hanno rastrellato l'intero quartiere balneare. Gli agenti si sono soffermati chiedendo il green pass e i documenti di identita' a quanti, fra ristoranti e pizzerie, stavano cenando, ma hanno anche controllato che venissero correttamente indossate le mascherine antiCoronavirus.

I poliziotti delle Volanti, per l'ennesimo fine settimana, su disposizione del questore Rosa Maria Iraci, hanno provato con controlli mirati e verifiche a campione a fare in modo che le prescrizioni per contenere la nuova impennata di contagi venissero rispettate. Occhi puntati, inevitabilmente, anche sui locali della movida che, gia a partire dal primo pomeriggio, risultavano essere super gettonati da giovanissimi e non soltanto.

Non sarebbero emerse irregolarita', ma i risultati completi della raffica di controlli si conosceranno soltanto nelle prossime ore.