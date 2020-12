Natale e Dpcm anti-Covid, il capitano La Rovere: "Dubbi sugli spostamenti? Contattateci”

“Se avete dubbi o perplessità sugli spostamenti consentiti dal Dpcm e le regole da seguire, vi potete recare in caserma o telefonare al 112 per avere tutte le delucidazioni necessarie per non sbagliare”. Queste - ai microfoni di AgrigentoNotizie - sono state le parole del capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia carabinieri di Agrigento. L’invito che l’ufficiale dell’Arma rivolge ai cittadini è dovuto al clima di confusione generale che si è instaurato con l’entrata in vigore del nuovo decreto del presidente del Consiglio di ministri Conte. Super lavoro, in queste ore, per carabinieri, esercito, polizia e vigili urbani che effettuano controlli su controlli, verificando le autocertificazioni prodotte o compilate sul posto. Ci sono parti della città dove il traffico è decisamente rallentato, se non quasi assente. Ma ce ne sono altre - il Quadrivio Spinasanta - dove non sembra affatto di essere in una giornata "rossa".

Natale e Dpcm anti-Covid, il questore: "Potenziati i controlli, denunce per false autocertificazioni"

„ Natale e Dpcm anti-Covid, il questore: "Potenziati i controlli, denunce per false autocertificazioni" “

Sono tanti, comunque, i cittadini che, soprattutto con l’alternarsi delle classificazioni delle zone di rischio da "rossa" ad "arancione", per non incorrere nelle sanzioni previste chiedono informazioni sul corretto modo di spostarsi durante le festività. Diverse sono, in città, le zone di controllo instituite e che si sono ulteriormente intensificate in vista del Natale. Controlli anche lungo le strade statali dell'intera provincia.