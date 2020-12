Coronavirus, il colonnello Stingo promette: ”Garantiremo festività in sicurezza a tutti”

Si è svolto nella caserma “Biagio Pistone” dove ha sede il comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, il tradizionale scambio di auguri tra gli ufficiali dell’Arma e la stampa. In vista delle imminenti festività natalizie, a margine del momento conviviale, il comandante provinciale, il colonnello Vittorio Stingo, dai microfoni di AgrigentoNotizie, ha lanciato un messaggio agli agrigentini.

“Siamo vicini alla popolazione – ha detto il colonnello Stingo – attraverso la stampa vogliamo raggiungere tutti i cittadini per dire che siamo l’Arma della gente e che, durante le festività, vigilerà sulla cosa pubblica e che garantirà a tutti la sicurezza generale per far si che, anche in un momento particolarmente difficile, gli agrigentini possano essere più sereni”.

Il richiamo del primo ufficiale dell’Arma in provincia, è agli innumerevoli servizi svolti dall’insorgere dell’emergenza pandemica. Coronavirus che non ha risparmiato neanche diversi militari in servizio nell’agrigentino.

“Ci auguriamo che il 2021 – ha aggiunto il colonnello Vittorio Stingo – possa essere un anno migliore dal punto di vista della libertà psicologica, per poter andare in giro, riabbracciarci e poter tornare ad essere vicini ai nostri cari ma, ci auguriamo anche il 2021 possa essere un anno differente per la sicurezza, con un anno che possa portare dei miglioramenti oggettivi a quella che è la qualità della vita”.