Covid, in Sicilia sono 5.246 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (+624 in provincia)

Apoche ore dalla fine dello stato di emergenza il Covid continua a galoppare. Anche in Sicilia. Sono infatti altri 5.246 i nuovi casi riscontrati nell'Isola nelle ultime 24 ore su oltre 42 mila tamponi processati, per un tasso di positività che passa dal 17% di ieri al 12,4% di oggi. Sono i numeri che vengono fuori dal consueto bollettino Covid diramato dal ministero della Salute.

La situazione degli ospedali resta sotto controllo: sono infatti 56 i malati gravi in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). Da segnalare due nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari si trovano 990 persone (+8 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore i guariti sono 7.691.

Gli attuali positivi - secondo i dati della Regione - sarebbero 224.971. Anche il report provinciale oggi è falsato dai 1.942 casi relativi a giorni precedentI ma che nella dashboard dell'emergenza Covid vengono caricati nelle nove province. Sono 31 i decessi comunicati dalla Regione e si riferiscono ai seguenti giorni: 7 a ieri, 8 a lunedì, 9 a domenica, 5 al 26 marzo, uno al 23 marzo e infine un altro al 12 febbraio.

Covid, il numero dei contagi diviso per provincia

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 2.083 casi, Catania 892, Messina 1.311, Siracusa 461, Trapani 755, Ragusa 438, Caltanissetta 400, Agrigento 624, Enna 274.

Coronavirus, la situazione in Italia

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, martedì 29 marzo 2022. Sono 99.457 i nuovi contagi Covid in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 177 morti. Sono 660.708 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore, che fanno rilevare un tasso di positività al 15% (ieri 14,5%). Sono 1.266.878 gli attuali positivi. In aumento i ricoverati con sintomi: 244 più di ieri, per un totale di 9.740. Stabili le terapie intensive dove, come ieri, si trovano 487 pazienti (46 gli ingressi in 24 ore).

Coronavirus, il bollettino di martedì 29 marzo 2022