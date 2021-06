Covid, la provincia ai vertici della classifica dei contagi in Sicilia: Zappia: "Mai abbassare la guardia"

I casi di positività al Covid diagnosticati nell'ultima settimana fanno balzare la provincia di Agrigento ai primi posti della classifica siciliana per incidenza di contagi.

Il preoccupante dato emerge da un video del commissario straordinario dell'Asp di Agrigento Mario Zappia. “Il virus sta girando di meno – dice – però rispetto alla situazione delle altre province, la nostra rientra in una zona rossa perché abbiamo avuto un incremento percentuale dei casi abbastanza alto. In alcune giornate, l'agrigentino è stato al primo posto in sicilia come numero di positivi e non è un bel primato”.

Il commissario parla anche della riduzione in Provincia delle somministrazioni dei vaccini che, dopo le vicende legate al siero AstraZeneca, dalle 4500 inoculazioni giornaliere si è passati alle circa 3000 vaccinazioni.