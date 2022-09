Coronavirus, il bollettino dell'Asp: nove i nuovi ricoveri e 172 i positivi

Niente decessi, una "manciata" di positivi, ma ben 9 ricoveri. Il nuovo bollettino Covid dell'Asp di Agrigento inviato oggi alle testate giornalistiche riporta dati certamente "altalenanti" che forse ben fotografano lo stato attuale della diffusione del virus in provincia. In realtà, tuttavia, i soggetti ospedalizzati sono di meno, perchè, dice l'Azienda sanitaria, si tratta di "notifiche postume". Centocinquataquattro le persone guarite.

Il focus sugli ospedali

In ospedale risultano al momento 23 persone (+6), di cui 22 in degenza ordinaria/subintensiva: 9 al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 22 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. C’è un paziente (dato stabile) in terapia intensiva all'ospedale di Ribera. Figura inoltre un ricoverato (dato stabile) residente fuori provincia.

I contagi comune per comune

Secondo il bollettino dell'Asp, Agrigento ha 220 (+11) positivi; Alessandria della Rocca: 8 (stabile); Aragona: 28 (-1); Bivona: 33 (+11); Burgio: 7 (-2); Calamonaci: 6 (+2); Caltabellotta: 17 (+2); Camastra: 7 (+1); Cammarata: 9 (-2); Campobello di Licata: 45 (+1); Canicattì: 100 (-11); Casteltermini: 17 (+1); Castrofilippo: 7 (+1); Cattolica Eraclea: 21 (-1); Cianciana: 15 (stabile); Comitini: 5 (-2); Favara: 102 (+2); Grotte: 11 (+1); Joppolo Giancaxio: 3 (+1); Licata: 135 (stabile); Lucca Sicula: 7 (+1); Menfi: 83 (+1); Montallegro: 11 (-3); Montevago: 9 (+1); Naro: 11 (+3); Palma di Montechiaro: 52 (+2); Porto Empedocle: 42 (+7); Racalmuto: 14 (-2); Raffadali: 48 (+2); Ravanusa: 46 (-2); Realmonte: 13 (stabile); Ribera: 39 (-5); Sambuca di Sicilia: 27 (+11); San Biagio Platani: 26 (-3); San Giovanni Gemini: 14 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 6 (-1); Santa Elisabetta: 11 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 32 (+1); Santo Stefano Quisquina: 23 (stabile); Sciacca: 130 (+6); Siculiana: 8 (-3); Villafranca Sicula: 2 (+1).