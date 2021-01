Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 55 i nuovi positivi e un morto a San Biagio Platani

Cinquantacinque nuovi casi positivi, 3 nuovi ricoverati, 2 guariti e un deceduto che risulta attribuito a San Biagio Platani.

Sono questi i dati aggiornati ad oggi della diffusione del Covid-19 in provincia di Agrigento così come comunicati dall'Azienda sanitaria provinciale. Il dato arriva dopo centosettantadue tamponi effettuati: su 55 positivi 52 risultano assistiti a domicilio, 3 si trovano in ospedale, 2 i soggetti che sono guariti.

Buona al momento la situazione dei posti letto occupati: sono solo 16 i pazienti in degenza ordinaria, 3 in strutture low-care e 2 in terapia intensiva.

Ecco invece i dati per singolo comune: Agrigento è a 61 positivi; Alessandria della Rocca a 5; Aragona a 8; Bivona a 5; Burgio, Calamonaci e Caltabellotta a 0; Camastra a 3; Cammarata a 5; Campobello di Licata a 10; Canicattì ad 86; Casteltermini a 4 casi; Castrofilippo a 2; Cattolica Eraclea a 1; Cianciana e Comitini a 0; Favara a 25; Grotte a 8; Joppolo Giancaxio a 16; Licata a 15; Lucca Sicula a 0; Menfi a 58; Montallegro a 3; Montevago a 14; Naro a 4; Palma di Montechiaro a 17; Porto Empedocle a 13; Racalmuto a 6; Raffadali a 14; Ravanusa a 50; Realmonte a 8; Ribera a 21; Sambuca di Sicilia a 5; San Biagio Platani a 20; San Giovanni Gemini a 2; Sant'Angelo Muxaro a 0; Santa Elisabetta a 4 casi; Santa Margherita di Belice a 11; Santo Stefano di Quisquina a 1 e Sciacca a 43 casi. A zero casi Siculiana e Villafranca Sicula.