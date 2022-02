Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ancora due morti, 3 ricoveri e 465 nuovi positivi

Ancora 2 morti. Esattamente quanti se ne erano registrati ieri. Questa volta - secondo il bollettino diramato dall'Asp - i decessi si sono registrati a Canicattì che è arrivata a quota 53 vittime, da quando è scoppiata la pandemia, e a Menfi che ha invece avuto 13 lutti. A livello provinciale - sempre da quando si è in stato d'emergenza sanitaria - si è arrivati ad un totale di 470 decessi. Ma, nelle ultime 24 ore, ci sono stati anche 3 nuovi ricoveri e altri 465 positivi (ieri erano stati 471). Il numero dei guariti è stato, invece, basso: appena 45, mentre il giorno prima erano state ben 450.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 47 (stabile). In degenza ordinaria/subintensiva sono 45 (+1): 23 (+1) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 22 (+3) al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Resta solo uno, per fortuna, il paziente ricoverati in Terapia intensiva al "San Giovanni di Dio". Ed è sceso ad 1 (-1) l'assistito in strutture low care: si trova fuori provincia.

I dati Comune per Comune

Secondo quanto riportato dal bollettino dell'Asp, Agrigento è a 1.396 casi (+66); Alessandria della Rocca a 31 (stabile); Aragona: 146 (+25), Bivona: 32 (+2); Burgio: 18 (stabile); Calamonaci: 8 (stabile); Caltabellotta: 50 (+1); Camastra: 66 (+2); Cammarata: 276 (+10); Campobello di Licata: 226 (+9); Canicattì: 1031 (+48); Casteltermini: 139 (+9) con 2 migranti (-1) ospitati in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 23 (stabile); Cattolica Eraclea: 38 (+1); Cianciana: 81 (+4); Comitini: 13 (+1); Favara: 798 (+42); Grotte: 128 (+1); Joppolo Giancaxio: 31 (+4); Licata: 1.186 (+30); Lucca Sicula: 3 (stabile); Menfi: 263 (+1); Montallegro: 16 (+4); Montevago: 33 (+1); Naro: 133 (+2); Palma di Montechiaro: 743 (+26); Porto Empedocle: 397 (+38); Racalmuto: 145 (+4); Raffadali: 320 (+9); Ravanusa: 333 (+13); Realmonte: 75 (+14); Ribera: 228 (+22); Sambuca di Sicilia: 28 (stabile); San Biagio Platani: 70 (+2); San Giovanni Gemini: 295 (+4); Sant'Angelo Muxaro: 13 (+1); Santa Elisabetta: 39 (stabile); Santa Margherita di Belice: 109 (+4); Santo Stefano di Quisquina: 61 (+2); Sciacca: 668 (+42); Siculiana: 91 (+6); Villafranca Sicula: 19 (-1).

Ci sono 19 migranti (stabile) in quarantena sulle navi di accoglienza in rada della costa Agrigentina.