“Troppe infezioni da Covid tra i dipendenti”: disposta sanificazione straordinaria dei locali comunali

Ponte di “Ognissanti” con uffici comunali chiusi: il 31 ottobre i locali di piazza Gallo (ex tribunale) saranno interessati da un intervento di sanificazione straordinaria a seguito di “diverse segnalazioni da Covid 19 - così si legge in una nota del portavoce del sindaco Franco Miccichè - tra i dipendenti.

Considerato che la sanificazione sarà effettuata con operatori dell’ufficio sanità che non potranno procedere in un’unica giornata per tutti gli edifici comunali, si concorderà con gli altri dirigenti un calendario per sanificare gli altri locali sedi di uffici dell’ente".