Covid, il virus rallenta (+702 casi in provincia) ma in Sicilia si registrano altri 71 morti

Anche il bollettino di oggi conferma il rallentamento del contagio. In Sicilia infatti sono 7.516 i nuovi casi Covid su 41.955 tamponi processati, con un tasso di positività che sfiora il 18%. E gli effetti di questo rallentamento si iniziano a intravedere anche sulla pressione ospedaliera: sono infatti 1.464 le persone che si trovano ricoverate per Covid nei reparti ordinari (+3 rispetto a ieri), mentre c'è una diminuzione dei posti letto occupati nelle terapie intensive che passano dai 164 di ieri ai 158 di oggi. Si registrano però altri 13 nuovi ingressi in area critica.

Purtroppo è alto il numero dei decessi comunicati: ben 71. Di questi - precisa la Regione - uno è riferito a oggi, 16 a ieri, 25 a giorno 23, 15 al 22, 11 al 21 e 3 al 20 gennaio. In controtendenza rispetto al resto della nazione dove è già iniziato il calo, in Sicilia continuano ad aumentare gli attuali positivi, che arrivano a 220.293 (+5.510). In realtà - come spiegato nei giorni scorsi - il dato è falsato dalla lentezza con la quale la Regione carica il numero dei guariti, che oggi sono appena 1.935.

Per quanto riguarda le province ecco come sono suddivisi i nuovi casi oggi: Palermo 1.461; Catania 1.640; Messina 857, Siracusa 832; Ragusa 916; Trapani 420; Agrigento 702; Caltanissetta 569; Enna 119.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 468 i morti con coronavirus in 24 ore, il dato più alto della quarta ondata. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I nuovi casi in più rispetto a ieri sono stati 186.740. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.397.245 tamponi con un tasso di positività al 13,3%. Scende ancora il numero degli attualmente positivi, sono 2.689.166 in Italia.

Il bollettino di oggi martedì 25 gennaio 2022