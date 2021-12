Covid, la Sicilia vicina alla soglia dei quattromila nuovi casi (+364 in provincia): ricoveri ancora in aumento

Gli ultimi giorni dell'anno scorrono all'insegna della concitazione: la zona gialla è una certezza per la Sicilia, manca solo il "sigillo" dell'ufficialità con la data del cambio di fascia, e il presidente della Regione non esclude l'istituzione di zone rosse per i territori dove il Covid si insinua con più forza. Nel frattempo si assiste alla corsa ai tamponi, con inevitabili disagi negli hub e nelle farmacie, ma anche al riaccendersi delle polemiche sull'obbligo vaccinale e sul green pass. In questo clima arriva l'ennesimo bollettino del ministero della Salute con numeri poco confortanti.

Sono 3.963 i nuovi positivi al Covid accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore secondo il report. Dalla Regione precisano però che 118 casi confermati e comunicati oggi (inseriti quindi nel resoconto ministeriale ndr), "sono relativi a giorni precedenti al 24 dicembre". Considerando questa indicazione, i nuovi contagi sono 3.845. Sono stati 55.769 i tamponi processati, col tasso di positività che arriva al 6,8%. (Ieri 6% con 55.631 tamponi processati e 3.729 nuovi casi).

I ricoverati con sintomi negli ospedali sono 742 (ieri 703) e sono 92 i letti occupati in terapia intensiva (ieri 89) con sei nuovi ingressi. Complessivamente nei nosocomi col virus ci sono 834 cittadini (ieri 792). In isolamento domiciliare sono al momento in 37.112 (ieri 34.436). E cosi il totale dei positivi in Sicilia arriva a quota 37.946 (ieri 35.228)

I nuovi casi sono concentrati soprattutto nelle province di Catania e Palermo, rispettivamente 846 e 765 contagi. A Messina sono 651; a Siracusa 280; a Trapani 438; a Ragusa 204; a Caltanissetta 273; ad Agrigento 364 e a Enna 260.



Nel report sono indicate 17 nuove vittime, ma secondo quanto precisa la Regione 6 sono da attribuire a ieri, 4 al 28 e altrettanti uno al 27: uno al giorno di Santo Stefano, uno a Natale e uno alla vigilia. I decessi sono stato 7.498 da quando è iniziata l'emergenza. Sono invece 1.346 le persone dichiarate guarite (da inizio pandemia 321.681).

Nuove zone rosse?

"Abbiamo già fatto quello che dovevamo fare per contenere il virus. Abbiamo dichiarato alcune zone arancioni e non ho difficoltà a dichiarare zone rosse qualora fosse necessario. L'obiettivo è quello di neutralizzare i focolai Covid". E' netto il presidente della Regione, Nello Musumeci, ospite del Tgr Rai Sicilia. (L'articolo completo)

La situazione in Italia

Il bollettino di oggi registra in tutta Italia 126.888 contagi in più rispetto a ieri, su 1.150.352 tamponi, e 156 nuovi decessi.