Coronavirus, il bollettino dell'Asp: solo 61 positivi su 370 tamponi realizzati

Pochi tamponi e pochissimi positivi in provincia di Agrigento. Secondo il bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale, infatti, a fronte di 374 test effettuati sono solo 61 i positivi riscontrati. Si contano inoltre un solo ricovero, anche se in terapia intensiva, e ben 281 guarigioni, senza nessun nuovo decesso.

Il focus sugli ospedali

Sono 19 (stabile) gli agrigentini ricoverati. Di questi, 9 si trovano al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 7 (-1) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Sono tre (+1) i pazienti in Terapia intensiva a Ribera. Fra i ricoverati anche un paziente non residente in questa provincia e pertanto non conteggiato nel totale complessivo.

I dati Comune per Comune

Secondo il report dei dati di sorveglianza sanitaria dell'Asp, Agrigento ha 475 positivi (-30);

Alessandria della Rocca: 21 (+2); Aragona: 44 (-4); Bivona: 70 (+2); Burgio: 25 (-6); Calamonaci: 4 (-2); Caltabellotta: 16 (+1); Camastra: 18 (-3); Cammarata: 27 (-1); Campobello di Licata: 81 (stabile); Canicattì: 196 (-22); Casteltermini: 59 (+1); Castrofilippo: 5 (-1); Cattolica Eraclea: 11 (-5); Cianciana: 19 (stabile); Comitini: 18 (stabile); Favara: 308 (-24); Grotte: 29 (+1); Joppolo Giancaxio: 5 (stabile); Licata: 204 (-7); Lucca Sicula: 15 (-2); Menfi: 87 (-5); Montallegro: 23 (-1); Montevago: 21 (-1); Naro: 34 (-1); Palma di Montechiaro: 34 (-2); Porto Empedocle: 114 (-7); Racalmuto: 23 (-1); Raffadali: 113 (-16); Ravanusa: 37 (stabile); Realmonte: 39 (+2); Ribera: 110 (-35); Sambuca di Sicilia: 44 (-2); San Biagio Platani: 44 (+6); San Giovanni Gemini: 41 (-4); Sant'Angelo Muxaro: 7 (stabile); Santa Elisabetta: 17 (-1); Santa Margherita di Belice: 29 (-1); Santo Stefano di Quisquina: 46 (-3); Sciacca: 359 (-26); Siculiana: 59 (-13, ancora positivi i 3 migranti ospiti del centro d'accoglienza Villa Sikania) e Villafranca Sicula: 10 (stabile).

Sulle navi quarantena, in rada della costa Agrigentina, non ci sono migranti che risultano positivi al Covid.