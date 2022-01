Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 2 nuovi morti, 310 contagi e 6 ricoveri

Due nuove vittime - a Castrofilippo e a Sambuca di Sicilia - determinate dal Covid-19. Ma anche 310 nuovi contagi e ben sei ricoveri. S'è fatto più che allarmante il quadro dell'emergenza sanitaria nell'Agrigentino dove gli ospedalizzati sono saliti ad un totale di 47. I dati - relativi ad ieri, ma appena diramati - sono del report di sorveglianza sanitaria dell'Asp di Agrigento.

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente ospedalizzate sono 47. In degenza ordinaria/subintensiva sono 43: 37 (+1) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 6 (+1) al San Giovanni di Dio di Agrigengo, che ha ormai riaperto, e a pieno regime, il reparto Covid. Uno l'agrigentino che risulta ricoverato in una struttura lowcare fuori provincia. Sono 3 (dato stabile) i pazienti in terapia intensiva al presidio ospedaliero riberese.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 394 (+30); Alessandria della Rocca: 12 (+7); Aragona: 56 (+8); Bivona: 24 (+7); Burgio: 18 (+1); Calamonaci: 15 (+1); Caltabellotta: 4 (+1); Camastra 11 (+1); Cammarata: 62 (stabile); Campobello di Licata: 88 (+7); Canicattì: 304 (+50); Casteltermini: 27 (stabile); Castrofilippo: 186 (-4); Cattolica Eraclea: 33 (+1); Cianciana: 4 (stabile); Comitini: 13 (stabile); Favara: 237 (+25); Grotte: 39 (+4); Joppolo Giancaxio: 7 (stabile); Licata: 133 (stabile); Lucca Sicula: 22 (+5); Menfi: 43 (+6); Montallegro: 21 (+2); Montevago: 7 (stabile); Naro: 38 (+3); Palma di Montechiaro: 122 (+17); Porto Empedocle: 102 (+8); Racalmuto: 21 (+4); Raffadali: 40 (+7); Ravanusa: 62 (+13); Realmonte: 29 (+1); Ribera: 320 (+31); Sambuca di Sicilia: 44 (+5); San Biagio Platani: 1 (stabile); San Giovanni Gemini: 31 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 2 (stabile); Santa Elisabetta: 35 (stabile); Santa Margherita di Belice: 30 (stabile); Santo Stefano di Quisquina: 3 (+1); Sciacca: 141 (+10), Siculiana: 46 (+20); Villafranca Sicula: 1 (stabile).

Un solo migrante, al momento, si trova in quarantena sulle navi di accoglienza.