Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono due i nuovi morti e più di mille i nuovi casi

Il Covid continua a mietere vittime in provincia di Agrigento. Secondo il bollettino diffuso dall'Asp nella giornata di oggi (con tamponi effettuati due giorni fa) sono 1082 i nuovi positivi e 2 i decessi registrati. Si trattava, in particolare, di residenti a Sciacca e Grotte. Sono inoltre 5 le nuove persone ricoverate e "solo" 372 i guariti rispetto all'ultimo bollettino.

Focus sui ricoveri

In ospedale ci sono al momento 58 persone (+2). Di queste, 53 (+3) sono in degenza ordinaria/subintensiva: 24 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 26 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In terapia intensiva, tutti all'ospedale di Ribera, ci sono 5 pazienti (-1). Ricoverati anche 7 pazienti non agrigentini e pertanto non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento è al momento a quota 1645 positivi (+119) con due migranti ospiti di un centro di accoglienza; Alessandria della Rocca: 66 (+3); Aragona: 287 (+39); Bivona: 109 (+4); Burgio: 35 (-2); Calamonaci: 16 (+3); Caltabellotta: 78 (+6); Camastra: 37 (+5); Cammarata: 144 (+18); Campobello di Licata: 266 (+32); Canicattì: 1177 (+99); Casteltermini: 253 (+8); Castrofilippo: 88 (+7); Cattolica Eraclea: 53 (-1); Cianciana: 145 (+13); Comitini: 13 (+1); Favara: 1058 (+94); Grotte: 147 (+12); Joppolo Giancaxio: 32 (+3); Licata: 946 (+83); Lucca Sicula: 34 (stabile); Menfi: 451 (-1); Montallegro: 53 (-4); Montevago: 59 (-8); Naro: 258 (+15); Palma di Montechiaro: 527 (+63); Porto Empedocle: 435 (+34); Racalmuto: 207 (+33); Raffadali: 414 (+46); Ravanusa: 184 (+19); Realmonte: 156 (+3); Ribera: 338 (-10); Sambuca di Sicilia: 71 (+1); San Biagio Platani: 86 (+9); San Giovanni Gemini: 259 (+20); Sant'Angelo Muxaro: 45 (+5); Santa Elisabetta: 84 (+13); Santa Margherita di Belìce: 128 (-13); Santo Stefano Quisquina: 111 (+13); Sciacca: 1326 (-72); Siculiana: 99 (+15); Villafranca Sicula: 38 (-5).