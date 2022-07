Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono 1335 i nuovi casi, 2700 le guarigioni

Tanti contagi, ma anche tante guarigioni, frutto di un periodico "riallineamento" dei numeri.

Nel nuovo bollettino dell'Asp di Agrigento sul fronte contagi Covid, si registra un prevedibile nuovo "boom" di casi, dovuto agli oltre 3mila tamponi effettuati ieri. Sono infatti 1335 i positivi, con tuttavia solo 2 ricoveri in medicina.

Sono invece ben 2700 le persone guarite rispetto alla precedente comunicazione dell'Azienda: un dato che è dovuto al periodico "riallineamento" dei numeri forniti dai medici di famiglia ma che rivede al ribasso (fortunatamente) i numeri dei positivi in provincia, che scendono a quota 8.600 attuali.

Focus sui ricoveri

In ospedale ci sono 32 (-2) agrigentini. Di questi, 29 (-2) sono in degenza ordinaria/subintensiva: 2 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 24 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Due sono invece ricoverati in ospedali fuori pronvincia. In Terapia intensiva, tutti al nosocomio di Ribera, ci sono tre pazienti. Ricoverati anche 5 pazienti non agrigentini (+1) e pertanto non ricompresi nel totale.

I contagi Comune per Comune

Stante la rilevante revisione dei dati in seguito al "riallineamento" dell'Asp, indicheremo il numero dei positivi attuali, senza indicare la differenza.

Agrigento è al momento a quota 1110 positivi (con due migranti ospiti di un centro di accoglienza); Alessandria della Rocca: 51; Aragona: 168); Bivona: 87; Burgio: 41; Calamonaci: 15; Caltabellotta: 79; Camastra: 22; Cammarata: 116; Campobello di Licata: 190; Canicattì: 795; Casteltermini: 228; Castrofilippo: 84; Cattolica Eraclea: 53; Cianciana: 99; Comitini: 12; Favara: 690; Grotte: 85; Joppolo Giancaxio: 21; Licata: 627; Lucca Sicula: 47; Menfi: 357; Montallegro: 43; Montevago: 81; Naro: 196; Palma di Montechiaro: 264; Porto Empedocle: 291; Racalmuto: 111; Raffadali: 259; Ravanusa: 121; Realmonte: 110; Ribera: 341; Sambuca di Sicilia: 62; San Biagio Platani: 65; San Giovanni Gemini: 224; Sant'Angelo Muxaro: 22; Santa Elisabetta: 54; Santa Margherita di Belìce: 124; Santo Stefano Quisquina: 78; Sciacca: 1167; Siculiana: 62; Villafranca Sicula: 38.