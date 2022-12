Covid, il virus torna a fare vittime in provincia: cinque i nuovi ricoveri

Il Coronavirus torna a fare vittime in provincia. Nel nuovo bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale, infatti, si da conto di un decesso avvenuto tra i positivi di Ribera. Il centro crispino dall'inizio della pandemia ha registrato 39 decessi.

Resta stabile il dato dei contagi, che si attestano come nei giorni scorsi su circa 100 giornalieri (102) con però 5 ricoveri (4 dei quali dei giorni scorsi che non mutano il totale) ma 230 guariti.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali alla data di ieri sono 16 (stabile). In medicina al "San Giovanni di Dio" si trovano 3 pazienti, mentre altri 7 (-1) sono al “Parlapiano” di Ribera. Ci sono 6 pazienti al Giovanni Paolo II di Sciacca (+4). In terapia intensiva, a Ribera, ci sono 3 pazienti (+2). Infine ci sono 6 ricoverati (+1) non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento, ha 112 (-17) positivi; Alessandria della Rocca: 1 (stabile); Aragona: 12 (-8); Bivona: 10 (-2); Burgio: 1 (-1) ; Calamonaci: 3 (-1); Caltabellotta: 14 (+9); Camastra: 1 (stabile); Cammarata: 5 (stabile); Campobello di Licata: 15 (-11); Canicattì: 88 (+5); Casteltermini: 12 (-1); Castrofilippo: 1 (-2); Cattolica Eraclea: 2 (-2); Comitini: 3 (+1); Favara: 103 (-17); Grotte: 19 (-1); Joppolo Giancaxio: 1 (era Covid free); Licata: 70 (-11); Lucca Sicula: 1 (stabile); Menfi: 23 (-14); Montallegro: 5 (+3); Montevago: 7 (-5); Naro: 8 (-2); Palma di Montechiaro: 17 (-3); Porto Empedocle: 25 (-6); Racalmuto: 4 (-4); Raffadali: 18 (-2); Ravanusa: 10 (-3); Realmonte: 7 (+1); Ribera: 30 (-7); Sambuca di Sicilia: 6 (-11); San Biagio Platani: 4 (stabile); San Giovanni Gemini: 2 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 2 (-1); Santa Elisabetta: 3 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 17 (-6); Santo Stefano di Quisquina: 7 (-4); Sciacca: 130 (-8); Siculiana: 3 (+1); Villafranca Sicula: 3.

Covid free è al momento solo Cianciana.