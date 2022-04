Coronavirus, il bollettino dell'Asp: un nuovo decesso e oltre 140 nuovi positivi

Cala, almeno per il momento, la curva dei positivi al Covid-19 in provincia di Agrigento, anche se si registra un nuovo decesso. I dati del bollettino quotidiano diffuso dall'Asp, infatti, indicano "solo" 141 nuovi casi, per quanto già da domani i numeri potrebbero essere rivisti al rialzo visto che i tamponi somministrati ammontano ad oltre 2.600.

C'è un nuovo decesso, e si tratta del primo morto dall'inizio della pandemia a Sant'Angelo Muxaro, ma si contano anche due ricoveri per quanto le terapie intensive restano vuote. Sono invece 634 i guariti rispetto al precedente bollettino.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 48 (+2). Di questi, 47 (+2) sono in degenza ordinaria. In 28 (+1) si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 18 (+1) sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Un solo degente in terapia intensiva (dato stabile) all'ospedale di Ribera. Tra i ricoverati figurano anche 5 persone (stabile) non residenti nell'Agrigentino e quindi non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Secondo il nuovo bollettino Asp, Agrigento ha 1.680 (-79); Alessandria della Rocca: 44 (-3); Aragona: 289 (-4); Bivona: 88 (-2); Burgio: 63 (-27); Calamonaci: 27 (-5); Caltabellotta: 52 (stabile); Camastra: 50 (-2); Cammarata: 115 (-4); Campobello di Licata: 197 (-10); Canicattì: 1.008 (-38); Casteltermini: 213 (+2); Castrofilippo: 82 (-7); Cattolica Eraclea: 70 (-10); Cianciana: 115 (-11); Comitini: 29 (-2); Favara: 1.201 (-58); Grotte: 115 (-5); Joppolo Giancaxio: 32 (-1); Licata: 942 (-40); Lucca Sicula: 48 (-12); Menfi: 331 (-6); Montallegro: 69 (+6); Montevago: 69 (-1); Naro: 158 (-12); Palma di Montechiaro: 570 (-16); Porto Empedocle: 480 (-17); Racalmuto: 143 (-8); Raffadali: 317 (-18); Ravanusa: 180 (-10); Realmonte: 166 (-5); Ribera: 180 (-43); Sambuca di Sicilia: 77 (stabile); San Biagio Platani: 102 (stabile); San Giovanni Gemini: 144 (-5); Sant'Angelo Muxaro: 38 (-4); Santa Elisabetta: 76 (-5); Santa Margherita di Belìce: 169 (-4); Santo Stefano Quisquina: 56 (-3); Sciacca: 1.016 (-25); Siculiana: 134 (-3) di cui 3 migranti (dato stabile) ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 42 (-5) positivi.

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 10 (dato stazionario) migranti positivi.