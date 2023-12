Covid, in provincia i contagi cresciuti del 300%: nell'Isola il virus torna a circolare

Tornano a crescere in modo esponenziale i contagi da Covid19 in provincia di Agrigento.

A diffondere i dati è stata la Fondazione Gimbe, che per quanto riguarda l'isola ha registrato un'impennata molto rilevante per l'Agrigentino almeno in percentuale: 1 nuovo positivo ogni 100mila abitanti, cioè i 300% in più rispetto alla settimana precedente. In numeri assoluti maggiori i contagi in altre provincie, come Trapani (3) e Ragusa (3).