Coronavirus, nuovi positivi a Licata e Grotte e un morto: chiuse le scuole a Canicattì

L'aumento di casi di Covid-19 in provincia non rallenta, via a misure straordinarie al fine di contenere i contagi. Se sono diverse le persone che, nelle ultime ore, hano contratto il virus, con Agrigento che è ormai arrivata a quota 95 positivi, a Canicattì è stato necessario adottare una chiusura di tutte le scuole.

Canicattì, l'Asp da l'ok: via alla sospensione delle attività scolastiche.

"Abbiamo appena ricevuto una nota da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Aso, che riscontra le nostre diverse missive, con la quale si raccomanda l’adozione di provvedimenti volti alla immediata sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della nostra città". Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.

In particolare l'Azienda sanitaria, "considerata la particolare situazione" del Comune ha raccomandato al Municipio “l’adozione di misure preventive limitanti al massimo i contatti sociali consistenti nello specifico nella immediata sospensione delle attività scolastiche in presenza".

Per questo il sindaco ha firmato un'ordinanza che sospende tutte le attività didattiche fino al prossimo 22 dicembre.

Agrigento sfiora i cento casi positivi al Covid.

Sono novantacinque i nuovi positivi nella città capoluogo. Di questi, secondo quanto reso noto dal Comune, dieci sono ricoverate. Sei di loro in ospedale, quattro in strutture lowcare. "Per fortuna - fanno sapere dal Municipio - non c'è stato nessun decesso. Ottantacinque persone in isolamento domiciliare".

Muore una donna ad Aragona

Muore una donna ad Aragona. Il sindaco ha annunciato che una signora di 83 anni ha perso la vita a causa del terribile virus. Inoltre, le persone positive, nelle ultime ore sono risultate quattro. "Rivolgo - dice Pendolino - personalmente ed a nome di tutta la collettività sentite condoglianze ai familiari".

Due guarigioni a Santa Margherita di Belice

Esulta Santa Margherrita Belice. Guariscono dal Covid 19 due persone. Si tratta di una 28enne ed una 24enne.



Grotte

+2. Sono queste le persone che nelle ultime ore hanno contratto il virus. Secondo il report fornito dal sindaco la situazione aggiornata riguarda: 15 guariti, 39 positivi, una persona deceduta. "Purtroppo - dice il sindaco -aumentano i casi in attesa di conferma; pertanto, è necessario ancora una volta richiamare tutti al massimo senso di responsabilità".

Oggi giornata "POSITIVA", nessun nuovo contagio e con nuovi 3 guarigioni comunicati dall’Asp. Il numero di attuali positivi scende a 19 così come scende a 30 il numero dei soggetti in isolamento, i guariti salgono a 14.

+2 Licata

Due nuovi contagi a Licata. Ad annunciarlo è il sindaco Galanti. Oggi, però, anche due guarigioni. Attualmente, Licata, conta 53 positivi al Covid 19.

Tre guarigioni a Sambuca

Piccoli passi verso la normalità. E’ ciò che accade a Sambuca. Il sindaco Ciaccio ha annunciato la guarigione di tre persone.