Coronavirus, il contagio si allarga a Racalmuto: sei nuovi casi

Sono stati notificati questa mattina al sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia sei nuovi casi di positività al Covid-19. Lo ha reso noto lo stesso primo cittadino sui social.

"Si tratta di soggetti già censiti ma dei quali si attendeva l’esito da tampone molecolare - dice -. I casi ufficiali attualmente positivi salgono dunque a 20 ma si attendono ulteriori conferme". A partire da oggi, inoltre, sarà in vigore in paese un'ordinanza già annunciata con la quale vengono introdotte ulteriori misure di contenimento e divieti per limitare il dilagare dei casi di contagio. In particolare saranno chiusi i campi di calcio e calcetto e sarà vietato stazionare in aree pubbliche. La prossima settimana probabilmente previsto un controllo in modalità "Drive in" per fare lo screening alla popolazione scolastica.

Nel momento in cui questo articolo viene pubblicato, alle redazioni giornalistiche non è ancora arrivato il bollettino redatto dall'Azienda sanitaria provinciale con il numero totale di casi riscontrati di Covid-19 in provincia. L'ultimo aggiornamento risale a ieri e riportava, però, i tamponi positivi del giorno prima, quindi lo scorso 19 novembre.

In questi giorni molti sindaci lamentano l'assenza di comunicazione di tipo istituzionale che impedirebbero persino agli stessi di monitorare il proprio territorio e prendere decisioni. L'ultimo in ordine di tempo è l'appello lanciato dal sindaco Ida Carmina, ma sulla stessa linea si erano mossi i primi cittadini di Campobello di Licata, Raffadali e molti altri.

Pur comprendendo quindi le difficoltà a gestire un improvviso (ma nessuno può permettersi di dire inatteso) aumento dei casi e dei relativi tamponi, serve, considerata la dimensione che ormai sta assumendo il fenomeno, una comunicazione che sia chiara, tempestiva e puntuale.