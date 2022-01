Coronavirus, continua l'avanzata del virus in Sicilia: altri 13.048 casi (+1.047 in provincia) e 25 morti

Altri 13.048 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Questo il numero diffuso dal ministero della Salute nell’ultimo bollettino pubblicato quotidianamente per seguire l'andamento dei contagi nell’Isola dove, nelle ultime 24 ore, sono stati processati 62.875 tamponi: il tasso di positività si attesta al 20,75% (-2,65% rispetto al giorno precedente). Venticinque i morti. "La regione Sicilia - si legge - comunica che i decessi si riferiscono: due all'11 gennaio, diciotto al 10 gennaio, due al 9 gennaio, uno all'8 gennaio, uno al 10 marzo 2021 e uno al 30 gennaio 2021".

Ricoveri in aumento. Le persone che si trovano nei reparti di degenza ordinaria Covid sono 1.276 (+53 rispetto al giorno precedente) mentre sale a 165 (+2) il numero dei pazienti nelle terapie intensive dove si registrano complessivamente 16 nuovi ingressi. Il numero degli attuali positivi è pari a 140.923 (+11.610), mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 139.482. Altre 1.413 le persone guarite o dimesse (334.744 in Sicilia dall'inizio della pandemia a oggi).

I dati per provincia?

Stando ai dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 3.404 a Palermo (119.673), 3.300 a Catania (118.270), 1.111 a Messina (61.433), 1.441 a Siracusa (40.913), 664 a Trapani (33.586), 894 a Ragusa (31.334), 952 a Caltanissetta (30.628), 1.047 ad Agrigento (31.663) e 235 a Enna (15.932).

Il bollettino dall'Italia

• attualmente positivi: 2.222.060;

• deceduti: 139.872 (+313);

• dimessi/guariti: 5.609.136 (+108.198);

• ricoverati: 18.978 (+234);

• ricoverati in terapia intensiva: 1.669 (-8);

• tamponi: 151.338.033 (+1.190.567);

• totale casi: 7.971.068 (+196.224, +2,52%).