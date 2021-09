Covid, in Sicilia 553 nuovi casi accertati in 24 ore: solo 18 ad Agrigento e provincia

Risale il numero dei contagi Covid accertati in Sicilia in 24 ore. I nuovi positivi sono, secondo il bollettino del ministero della Salute, 553 (ieri 227) a fronte di 20.351 tamponi. La positività cresce dall'1,8% al 2,7%.

I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono 526 (ieri 543), mentre 70 pazienti (ieri 72) sono in terapia intensiva (con due nuovi ingressi) per un totale di 526 ospedalizzati (ieri 615). In isolamento domiciliare ci sono 16.001 persone (in calo rispetto alle 16.218 di ieri). Il totale degli attuali positivi è di 16.597 (ieri 16.883).

Ben 776 pazienti sono stati dichiarati guariti, arrivando a 273.900 da inizio pandemia. Le vittime complessive sono invece 6.805. Tredici quelle riportate nel bollettino odierno ma dalla Regione si precisa che: tre sono riconducibili al 26 settembre, cinque al 25, 3 al 24, una al 23 e una al 22.



La divisione dei nuovi casi nel territorio. A Palermo e provincia se ne registrano solamente 11. Catania tocca invece quota 306, Messina 100. Ci sono poi Trapani con 38, Enna 31, Siracusa 25, Ragusa 19, Agrigento 18 e Caltanissetta 5.

Nuove regole per stadi, cinema e teatri

In arrivo nuove regole per stadi, cinema e teatri. Dal Cts arriva il via libera all'aumento della capienza per manifestazioni sportive e attività culturali: l'indicazione degli esperti è quella di stadi al 75%, mentre per teatri, cinema e sale concerti capienza al 100% se all'aperto e all'80% se al chiuso.

"I Parchi archeologici e i musei della Sicilia sono luoghi salubri nei quali è possibile effettuare le visite in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid. Non possiamo far altro che accogliere favorevolmente, quindi, questa decisione che ci fa ritornare a condizioni di una quasi normalità", interviene l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà. "Lo avevamo già sostenuto in passato, pur adeguandoci alle decisioni imposte a livello centrale - aggiunge Samonà -. I nostri musei sono sempre stati sicuri, il personale informato e tutti i dispositivi attivati per gestire l'organizzazione dei flussi e favorire il distanziamento interpersonale richiesto".(L'articolo completo)

La situazione in Italia

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, martedì 28 settembre 2021, fa registrare in Italia 2.985 nuovi casi su 338.425 tamponi (antigenici e molecolari) e 65 decessi. La buona notizia è che dopo il lieve aumento di ieri tornano a scendere i pazienti ricoverati. Nei reparti ordinari si contano 69 pazienti in meno per un totale di 3.418 posti letto occupati. Nelle terapie intensive i pazienti Covid sono 459 (-29). Gli ingressi del giorno nei reparti di area critica sono stati 19. Scendono anche gli attualmente positivi , -2.208. Per quanto riguarda i contagi il trend è ancora in calo. Tra lunedì e martedì sono stati accertati 4.757 casi contro i 5.784 della scorsa settimana.